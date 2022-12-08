Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт рассказал, какие марки будут преобладать на российском авторынке в 2023 году

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, какие марки будут преобладать на российском авторынке в 2023 году
Фото: depositphotos

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал автомобили каких марок будут преобладать на российском авторынке в 2023 году.

— Преобладать на рынке будет, понятно, Lada. Еще Haval, Chery, Geely — традиционные марки, которые были у нас на рынке. Сейчас они — я имею в виду «китайцев» — просто воспрянули, распрямили грудь и шагают семимильными шагами, — отметил эксперт в комментарии «360».

Также будет пользоваться спросом «Москвич», а также машины, которые привозят по параллельному импорту:Toyota, Mitsubishi.

Пока, по словам эксперта, непонятно, что будет с Hyundai и Kia. С учетом вторичных санкций они могут отказаться от импорта в нашу страну, полагает эксперт.

АвтоВАЗ собрал третью тестовую машину Lada Vesta NG. Данная модель является продолжением семейства Lada Vesta. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем отличия новой машины, сможет ли она конкурировать с автомобилями других брендов и когда получится наладить серийное производство.

Автомобили Санкции Покупки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте