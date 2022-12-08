Эксперт рассказал, какие марки будут преобладать на российском авторынке в 2023 году

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Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал автомобили каких марок будут преобладать на российском авторынке в 2023 году.

— Преобладать на рынке будет, понятно, Lada. Еще Haval, Chery, Geely — традиционные марки, которые были у нас на рынке. Сейчас они — я имею в виду «китайцев» — просто воспрянули, распрямили грудь и шагают семимильными шагами, — отметил эксперт в комментарии «360».

Также будет пользоваться спросом «Москвич», а также машины, которые привозят по параллельному импорту:Toyota, Mitsubishi.

Пока, по словам эксперта, непонятно, что будет с Hyundai и Kia. С учетом вторичных санкций они могут отказаться от импорта в нашу страну, полагает эксперт.

АвтоВАЗ собрал третью тестовую машину Lada Vesta NG. Данная модель является продолжением семейства Lada Vesta. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем отличия новой машины, сможет ли она конкурировать с автомобилями других брендов и когда получится наладить серийное производство.