Трудности импортозамещения: чем примечательна Lada Vesta NG и есть ли у нее шанс на рынке

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АвтоВАЗ собрал третью тестовую машину Lada Vesta NG. Данная модель является продолжением семейства Lada Vesta. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем отличия новой машины, сможет ли она конкурировать с автомобилями других брендов и когда получится наладить серийное производство.

От изящных фар до бесключевого доступа

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что модель NG представляет собой дальнейшее развитие семейства Vesta.

— Это рестайлинг и модернизация модели Vesta, которая выпускается года с 2015-го. Ее показали еще в начале года, а затем выпустили буквально одну партию из накопленных деталей. С тех пор планы по восстановлению производства потихоньку двигаются. Сейчас их перенесли на весну 2023 года, — рассказал специалист.

Как отметил эксперт, изменения коснулись, в частности, внешнего вида авто: машина получила более изящно выглядящие фары и бампера.

Однако не только внешний вид претерпел изменения, подчеркнул Гудков.

— Был задуман новый салон с современной медиасистемой с большим экраном, удобным пультом климат-контроля от автомобиля Renault. Реализован бесключевой доступ, система «старт-стоп» и всяческие помощники водителя. Удастся ли все это воплотить в жизнь — пока не очень понятно, потому что автомобиль в том виде, в котором он пойдет в производство в следующем году, пока официально не показан, — объяснил собеседник «ВМ».

Нужны детали

По словам автоэксперта, для налаживания производства Lada Vesta NG понадобится найти нужные компоненты.

— Vesta как самый современный и совершенный автомобиль АвтоВАЗа в большой степени состояла из импортируемых деталей, потому что была создана с использованием технологий альянса Renault-Nissan, в который входил АвтоВАЗ. По компонентной базе тоже использовались такие же вещи, как на автомобилях Renault-Nissan. Импортозаместить ее гораздо сложнее, чем исконно русскую «Гранту», — рассказал специалист.

Как отметил Гудков, не стоит ожидать ситуации, которая недавно произошла с заводом «Москвич»: целиком собирать Lada Vesta NG из китайских компонентов не будут. В значительной степени Vesta была локализована до кризиса этого года. В случае с «Москвичом» собирается готовый автомобиль, ранее изготовленный в Китае, а Vesta делают по полному циклу, пояснил эксперт.

Вне конкуренции

Если бы новая модель Vesta пошла в продажу сейчас, она могла бы стоить примерно в полтора раза дороже Lada Granta, уверен Гудков.

— По цене Vesta NG говорить сложно, потому что нужно рассуждать в ценах весны 2023 года. А что там будут за цены и какая будет ситуация в экономике — прогнозы сделать сложно. Если бы эта машина пошла в серию сейчас, то нужно ориентироваться на Lada Granta. Если Granta стоит около миллиона (можно взять чуть дешевле), то Vesta могла бы стоить полтора миллиона, — объяснил собеседник «ВМ».

В ценовой категории, аналогичной Lada Vesta, образовался дефицит, подчеркнул специалист. Все массовые машины B-класса (Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Kia Rio, Renault Logan и т. д.) фактически исчезли. Китайского предложения в таком сегменте нет, и Lada Vesta будет едва ли не вообще без серьезных конкурентов. Есть риск, что цена не будет низкой, заключил эксперт.

На заводе АвтоВАЗа собран третий автомобиль Lada Vesta NG. Автомобили оснащаются восьмиклапанным мотором ВАЗ-11182 мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Об этом сообщает паблик Avtograd news.