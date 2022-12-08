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Собянин сообщил о досрочном завершении прокладки дорог к индустриальному парку «Руднево»

Александр Афонин
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Собянин сообщил о досрочном завершении прокладки дорог к индустриальному парку «Руднево»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, индустриальный парк Руднёво Карта всех событий

Специалисты завершили работы по прокладке дорог к индустриальному парку «Руднево» на год раньше, их общая протяженность составила более пяти километров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 8 декабря.

— На год раньше закончили прокладку дорог к индустриальному парку «Руднево». Их общая протяженность — больше пяти километров. Новая улично-дорожная сеть обеспечит удобный проезд к промышленной зоне, которую мы вместе с инвесторами создаем в Косино-Ухтомском. Улучшится транспортная доступность всего района и соседней Некрасовки, — сказал он.

Глава города добавил, что на данный момент рабочие уже завершили возведение нескольких зданий. Согласно плану, на территории индустриального парка будет введено порядка 120 тысяч квадратных метров производственных площадей. Его резиденты будут занятый выпуском медицинских изделий, реагентов для лабораторий, беспилотников и многого другого, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в промзоне «Братцево» по программе комплексного развития территорий появится современный жилой квартал. По его словам, в данный момент на территории располагаются устаревшие коммунально-складские объекты.

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