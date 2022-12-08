Путин вручил звезды Героев российским космонавтам и военным

Фото: Администрация президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил в Кремле золотые звезды Героям России, среди которых военнослужащие и космонавты. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Награды из рук российского лидера получили космонавты Иван Вагнер и Сергей Кудь-Сверчков. Они также удостоены звания «Летчик-космонавт РФ».

Помимо этого, золотые звезды были вручены еще десяти Героям России. Среди них — полковники Максим Стефанов и Сергей Демьяненко, которые являются представителями различных подразделений 929-го Государственного летно-испытательного центра МО РФ.

Майор Борис Дудко и ефрейтор Давид Малыйкин — служат в 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. В общей сложности на торжественной церемонии в Кремль были приглашены порядка 200 военных и гражданских лиц, передает официальный сайт Кремля.

5 декабря Владимир Путин вручил награду «Волонтер года» Владимиру Тараненко, который вместе с командой эвакуировал более 30 тысяч жителей Донецкой народной республики и доставлял гуманитарные грузы. Он отметил, что слово «волонтер» носит международный характер, а «доброволец» — чисто российское.