Киркоров может потерять свой особняк в Майами стоимостью около 10 миллионов долларов

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Народный артист России Филипп Киркоров может лишиться своего имущества в Майами, а именно особняка, стоимость которого оценивается в 10 миллионов долларов.

Помимо физического имущества, певца хотят лишить визы и американских водительских прав. Все дело в том, что местные активисты уже не единожды направляли соответствующие заявления в органы власти, пытаясь убедить американское правительство в необходимости подобных мер.

Особняк общей площадью 775 «квадратов» с прилегающей территорией, которая почти вдвое больше по размерам, Киркоров приобрел в 2011 году, передает портал Teleprogramma.pro.

До этого пресс-секретарь музыканта Екатерина Успенская рассказала, что концерты Киркорова посещает большое количество людей, поэтому призыв американских активистов запретить ему въезд в Штаты выглядит несерьезным.

Она отметила, что подобные инициативы даже неинтересно обсуждать, так как творчество певца пользуется популярностью во всем мире, люди с удовольствием ходят на его концерты.