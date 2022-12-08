Главу комитета по ТЭК Ленинградской области задержали за получение взятки

Главу комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области задержали за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК России в четверг, 8 декабря.
По информации ведомства, речь идет о махинациях с государственными контрактами по программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». В ходе расследования хищений бюджетных средств, следователи выяснили, что глава комитета вынуждал предпринимателей, которые осуществляли работы по проекту, отдавать должностным лицам администрации часть гонораров в виде взяток.
Преступную деятельность организованная группа чиновников, среди которых был и глава комитета по ТЭК, осуществляла с 2019 по 2022 годы. За это время они получили несколько взяток на общую сумму 26 миллионов рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Главу комитета задержали, ему было предъявлено обвинение. В скором времени подозреваемого заключат под стражу.
В среду, 7 декабря, стало известно, что в Москве по делу о взятке арестовали замглавы по обслуживанию 223 летного отряда Министерства обороны РФ.