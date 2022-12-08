Главу комитета по ТЭК Ленинградской области задержали за получение взятки

Фото: СК РФ

Главу комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области задержали за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СК России в четверг, 8 декабря.

По информации ведомства, речь идет о махинациях с государственными контрактами по программе «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». В ходе расследования хищений бюджетных средств, следователи выяснили, что глава комитета вынуждал предпринимателей, которые осуществляли работы по проекту, отдавать должностным лицам администрации часть гонораров в виде взяток.

Преступную деятельность организованная группа чиновников, среди которых был и глава комитета по ТЭК, осуществляла с 2019 по 2022 годы. За это время они получили несколько взяток на общую сумму 26 миллионов рублей.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба СК РФ

По данному факту было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье. Главу комитета задержали, ему было предъявлено обвинение. В скором времени подозреваемого заключат под стражу.

В среду, 7 декабря, стало известно, что в Москве по делу о взятке арестовали замглавы по обслуживанию 223 летного отряда Министерства обороны РФ.