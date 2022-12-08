Актер из «Гарри Поттера» сыграл Эдгара По в готическом триллере

Фото: YouTube-канал Netflix

На официальном YouTube-канале Netflix опубликовали трейлер готического триллера режиссера Скотта Купера «Всевидящее око».

События в фильме разворачиваются в 1830 году. По сюжету в Военной Академии происходит несколько загадочных убийств, к расследованию которых приступает частный детектив Август Лэндор, а помогать в этом ему будет кадет Эдгар Алан По. Кинолента основана на одноименном романе 2006 года писателя Луи Байярда.

В роли сыщика выступил Кристиан Бейл, а его помощника будет играть Дадли из «Гарри Поттера» Гарри Меллинг.

До этого сообщалось, что сериал «Уэнсдэй», режиссером которого стал Тим Бертон, за неделю обогнал четвертый сезон «Очень странных дел» по количеству просмотров на Netflix. «Уэнсдэй» вышел 23 ноября и стал самым просматриваемым англоязычным сериалом за неделю, набрав более 340 миллионов просмотров.

Сериал Тима Бертона «Уэнсдей» поставил рекорд по просмотрам среди всех англоязычных сериалов Netflix всего за неделю с начала премьеры. «Вечерняя Москва» узнала у кинокритика Сергея Сычева, почему новая история семейки Аддамс так понравилась зрителям.