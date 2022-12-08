Педиатр Ревнова назвала витамин, который важно принимать детям

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Витамин D положительно воздействует на все системы организма и ткани ребенка, а также предотвращает развитие рахита. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила педиатр, доктор медицинских наук и профессор Мария Ревнова.

По ее словам, помимо того, что витамин улучшает работу метаболизма и организма в целом, он играет особенную роль еще и в поддержании костной структуры у детей:

— Сейчас витамин D играет важную роль в профилактике рахита. Это заболевание возникает из-за его недостатка, поэтому важно следить за его уровнем.

Педиатр подчеркнула, что витамин D рекомендуется принимать круглогодично. В особенности тем, кто проживает в северных регионах страны:

— Добавку для детей в небольших дозах детям можно принимать уже с 1,5-месячного возраста. После года можно увеличить порцию до 1000 МЕ в день.

Врач рассказала, что при употреблении витамина D в больших дозах нужно обязательно следить за анализами мочи.

— Потому что прием этого витамина в больших дозах без соблюдения рекомендаций специалиста может привести к повышенному солеобразованию, что негативно влияет на работу почек, — предупредила Ревнова.

А маленькие дети, по ее словам, при неправильном приеме добавки могут столкнуться с интоксикацией витамином D.

— Чтобы не допустить этого, важно следить за его уровнем по анализу крови, — порекомендовала врач.