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Украинская армия ежедневно отправляет на Артемовское направление порядка 360-500 новых бойцов. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

По его словам, прибытие ротно-тактических групп происходит каждый день. Марочко также добавил, что такие меры были предприняты военным командованием украинской стороны для компенсации потерь личного состава.

Помимо этого он добавил, что многие новобранцы в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) обладают низким уровнем боевой подготовки, а военнослужащих с опытом, в том числе прошедших подготовку в странах Североатлантического альянса, недостаточно. В заключении Марочко отметил, что «цифры общих потерь украинской армии колоссальные», передает ТАСС.

До этого боец 113-й отдельной бригады территориальной обороны Украины Александр Лазаренко заявил, что командование ВСУ запугивает собственных солдат пытками со стороны российских военнопленных. По его словам, подобные слова командования оказывают сильное влияние: попав в плен, он сам сильно испугался навязанных пыток.