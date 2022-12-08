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Соединенные Штаты могут потерять прежнее влияние на Саудовскую Аравию, вступая в противостоянии с Китаем и Россией, к которым тяготеет Эр-Рияд. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер.

— Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — ее готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы, — написал он.

По словам эксперта, Эр-Рияд не станет выбирать какую-либо сторону конфликта, однако сблизится с Москвой и Пекином, так как этого требуют его собственные интересы. Особую роль играют отношения Саудовской Аравии и Китая, в которых наблюдается стратегический поворот. США в свою очередь не рассматривают восток как приоритетное направление внешней политики, передает РИА Новости.

До этого издание Hill сообщило, что количество граждан Америки, которые поддерживают решение о сокращении помощи Киеву и поддерживают российскую сторону, стремительно растет. По словам журналиста Дугласа Шоэна, представители республиканской партии называют свою позицию реалистичной.