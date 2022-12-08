Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

FP: США могут потерять ключевого союзника в противостоянии с Россией и Китаем

Александр Афонин
В мире
FP: США могут потерять ключевого союзника в противостоянии с Россией и Китаем
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты могут потерять прежнее влияние на Саудовскую Аравию, вступая в противостоянии с Китаем и Россией, к которым тяготеет Эр-Рияд. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил обозреватель Foreign Policy Аарон Миллер.

— Что изменилось, так это растущая уверенность Саудовской Аравии — ее готовность действовать независимо, чтобы защитить свои интересы, — а также растущее значение Китая как сверхдержавы, — написал он.

По словам эксперта, Эр-Рияд не станет выбирать какую-либо сторону конфликта, однако сблизится с Москвой и Пекином, так как этого требуют его собственные интересы. Особую роль играют отношения Саудовской Аравии и Китая, в которых наблюдается стратегический поворот. США в свою очередь не рассматривают восток как приоритетное направление внешней политики, передает РИА Новости.

До этого издание Hill сообщило, что количество граждан Америки, которые поддерживают решение о сокращении помощи Киеву и поддерживают российскую сторону, стремительно растет. По словам журналиста Дугласа Шоэна, представители республиканской партии называют свою позицию реалистичной.

Россия США Китай Саудовская Аравия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Так мы дождемся восстания машин

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кнут и пряник всем полезны

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что мы несем в мир

Все мнения
О проекте