Бизнесмен Ахметов считает действия Зеленского против олигархов захватом власти на Украине

Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

Украинский предприниматель Ринат Ахметов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пытается захватить власть в стране. Об этом миллиардер рассказал в интервью изданию Washington Post в четверг, 8 декабря.

В газете написали, что Ахметов в составе критиков действующего президента Украины предупреждал, что выдаваемые за реформы правительственные меры, а именно атаки со стороны Зеленского на олигархов, могли стать попыткой захвата власти.

По словам бизнесмена, отношения с предпринимателями должны регулироваться «цивилизованным способом».

Ахметов напомнил, что ни в одной западной стране нет закона об «олигархах», «который позволял бы составлять незаконные списки нежелательных лиц во внесудебном порядке. Вместо этого у них есть закон о лоббировании».

До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене пожизненного финансового мониторинга в отношении политиков и высших должностных лиц, что нарушает одно из основных условий для вступления страны в Евросоюз. Отмена мониторинга будет распространяться на политически значимых лиц.