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Пальма на ходулях дала урожай в «Аптекарском огороде»

Александр Афонин
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Пальма на ходулях дала урожай в «Аптекарском огороде»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Ботанический сад Московского государственного университета Карта всех событий

В Пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» 100-летний экземпляр пандануса, иначе говоря «пальмы на ходулях», дал урожай. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 8 декабря.

— В тропической Пальмовой оранжерее в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» случилось потрясающее событие! Более чем 100-летний экземпляр пандануса, или «пальмы на ходулях», порадовал свежим созревшим соплодием, которое оказалось невероятно колючим, но с очень приятным бананово-ананасово-маракуйевым ароматом и вкусом, — говорится в сообщении.

Вес созревшего плода составил примерно два килограмма. Из-за повышенной влажности в оранжерее сотрудники ботанического сада не смогут оставить его. Несмотря на это, гости «Аптекарского огорода» смогут увидеть другие незрелые плоды.

В ноябре пользователи Сети активно обсуждали скандал, разгоревшийся вокруг бездомных котов, которые проживали в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». По неподтвержденной информации, директор оранжереи хотел лишить их возможности проживания на территории. «Вечерняя Москва» разбиралась, что произошло и как могут решить вопрос с животными.

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