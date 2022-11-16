В ответе за тех, кого приручили: что сейчас происходит с котами из «Аптекарского огорода»

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В последние дни пользователи Сети активно обсуждают скандал, разгоревшийся вокруг бездомных котов, которые проживали в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». По неподтвержденной информации, опубликованной в СМИ, директор оранжереи хочет лишить возможности проживания на ее территории бездомных кошек, объясняя это тем, что они представляют угрозу для редких растений сада. «Вечерняя Москва» разбиралась, что произошло и как могут решить вопрос с животными.

Котики вредят цветам

Несколько дней назад в интернете появилась информация о том, что новые владельцы «Аптекарского огорода» приняли решение избавиться от десятка кошек, которые проживают на его территории. Кроме того, на сайте «Говорит Москва» появилось распоряжение, которое якобы подписано рукой директора Ботанического сада. В распоряжении сказано, что на территории оранжереи требуется закрыть все щели, чтобы исключить проникновение животных внутрь, также следует запретить подкорм животных как сотрудникам оранжереи, так и ее гостям. Все эти действия были объяснены тем, что коты оставляют экскременты, которые негативно влияют на состояние редких растений сада.

Неравнодушные защитники животных возмутились заявлению. Одним из первых на ситуацию отреагировало котокафе «Котики и люди». Его представители объяснили, что недоброжелательно к животным стали относиться после смены руководства Ботанического сада.

В связи с разгоревшимся скандалом в Сети даже появилась петиция в защиту пушистых питомцев, которую подписало более четырех миллионов человек.

После общественных разбирательств и привлечения внимания со стороны СМИ Ботанический сад опубликовал пост, который опровергает появившуюся ранее информацию о позиции сада относительно животных в оранжерее.

Версия основателя сети «Котики и люди»

«Вечерней Москве» удалось связаться с основателем котокафе Владимиром Кузиным, чтобы разобраться в произошедшей ситуации и узнать, как сейчас чувствуют себя коты.

По его словам, сейчас бездомным питомцам грозит реальная опасность, если в ближайшее время для них не удастся найти теплое жилье. Оказавшись на холоде, животные могут получить переохлаждение и ряд различных заболеваний.

Как поделился директор сети кафе, в результате общественного давления, теле- и радиоэфиров директор ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» изменил свою позицию.

— Он заявил, что собирается использовать предложенную нами схему. То есть отлов животных, стерилизацию и организацию домиков для них на территории сада, — рассказал Кузин. — Но проблема состоит в том, что Владимир Чуб, директор сада, пытается сделать это через муниципальный отлов, что представляет определенную опасность для здоровых животных, потому что есть риски заражения от других, нездоровых питомцев приюта.

Кроме того, Кузин отметил, что сейчас эти заявления не переходят границу обещаний. Владельцу котокафе и неравнодушным к этой истории людям важно получить официальное подтверждение об изменении позиции директора «Аптекарского огорода»:

— Мы должны быть уверены, что это не пустые разговоры в социальных сетях о том, что руководство примет верное решение в отношении безобидных животных. Мы хотим увидеть официальный документ, который подтвердит эти намерения.

Также основатель сети кафе рассказал, что позавчера вместе со съемочной группой «Москвы 24» он пытался попасть на территорию оранжереи для того, чтобы отловить кошек, но ни сотрудники кафе, ни сотрудники канала не были допущены на территорию.

— У нас было официальное разрешение руководства оранжереи, но нас не пропустили, — поделился Кузин.

Он отметил, что развитие событий в нынешних обстоятельствах может быть таким: те кошки, которые остались снаружи, будут отловлены сотрудниками котокафе. Но судьба тех, которые остались внутри оранжереи, неизвестна.

Версия «Аптекарского огорода»

«Вечерняя Москва» также обратилась за официальным мнением в ботанический сад МГУ «Аптекарский огород», но там сообщили, что в настоящий момент не дают комментариев по данной теме.

Однако ранее они высказывались на эту тему в других СМИ. Так, например, в эфире «Говорит Москва» директор НОЦ (научно-образовательного центра) Ботанического сада Петра I биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Владимир Чуб рассказал, что они не собираются усыплять кошек, а всего лишь хотят освободить территорию сада от животных.

— У нас такая проблема есть. Я пока не знаю, как с ней справиться. Все эти инсинуации вокруг того, что кошек травят, — просто наглая клевета. Других слов нет. Кошки хорошо размножаются. Кроме того, у них есть естественные потребности... Мы просто стараемся кошек не пустить внутрь оранжереи, а по территории они вполне могут гулять, — прокомментировал ситуацию Чуб.

Он также пояснил, что отсканированная версия документа, который попал в открытый доступ в интернете и спровоцировал серьезные общественные волнения, не имеет в содержании ни слова об отравлении диких питомцев.

— Сканы документов — это не фейк. Я подписал документ, там нет ни слова об отравлении кошек. Там говорится о том, чтобы запретить подкорм посетителям или сотрудникам, — пояснил он.

Мнение врача

По мнению ветеринара Николая Логинова, кошки «Аптекарского огорода» не представляют опасности для человека, если они не проявляют выраженной агрессии.

— Не исключено, конечно, что бездомные кошки могут быть переносчиками различных заболеваний, — заметил врач. — Например, животное может быть больно лишаем или же являться переносчиком глистной инвазии.

Логинов пояснил, что все эти заболевания нестрашны и лечатся путем вакцинации.

— Однако в редких случаях при контакте с такими кошками существует риск заражения бешенством, но вероятность этого сводится к минимуму, если кошки на территории оранжереи ведут себя спокойно, — успокоил специалист. — Поэтому истреблять бездомных питомцев, оставляя их на холоде, негуманно. К тому же сейчас наступают холода, что повышает риски возникновения заболеваний, которые могут привести к смерти животных.

Кроме того, специалист рассказал, что истребление кошек из ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» может создать для владельцев новую проблему.

— Крысы и мыши могут легко поселиться на месте кошек, потому что для них это место станет благоприятной средой. А вывести грызунов будет гораздо сложнее, чем избавиться от кошек, — отметил Логинов.