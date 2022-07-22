Что может грозить за жестокое обращение с животными

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Москве участились случаи жестокого обращения с животными: хозяева избивали, унижали и даже убивали своих домашних питомцев. В случае смерти питомца призвать владельца к ответственности можно, а что делать, если хозяин систематически издевается над животным? Можно ли призвать к ответственности и как суд будет наказывать жестоких хозяев животных — читайте в материале «Вечерней Москвы».

Душил и таскал за поводок

В среду, 20 июля, в столичном районе Дмитровский горожане стали свидетелями жестокого обращения с собакой. Жители района вызвали полицию, однако спасти бедное животное они не успели.

На кадрах видно, как хозяин волочит собаку по асфальту за поводок. Возможно, что уже к тому моменту питомец был мертв из-за удушья.

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22 июля по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, рассказывая об инциденте, заявила, ️что надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования данного уголовного дела.

Адвокат Даниил Лунев, в свою очередь, заявил, что, согласно закону, по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» хозяину может грозить до трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

— Но на практике реальный срок дают в исключительных случаях. Как правило, наказание бывает в виде штрафа. Поэтому я и мои коллеги считаем, что наказание за подобные деяния необходимо ужесточить, — резюмировал защитник.

А что вы мне сделаете?

Еще одна история о жестоком обращении с животным произошла 12 июня в столичном районе Южное Бутово. Мужчина во время уличной прогулки избивал ногами своего питомца. Очевидец случившегося Виктория сделала замечание мужчине, но тот «послал» девушку и пошел дальше.

Вскоре после этого девушка обратилась в полицию, однако там возбуждать уголовное дело отказались, так как питомец остался жив. Однако Виктория обратилась к журналистам. Только после вмешательства СМИ, заявление было направленно на новый пересмотр.

Фото: очевидец

Спустя месяц, 21 июля, в районе Люблино москвичка издевалась над котенком в одном из столичных магазинов. Девушка нацепила на него поводок и волокла за собой по торговой точке.

На видео можно увидеть, как котенок отчаянно пытается перебирать лапами в надежде догнать хозяйку. При этом на замечания со стороны прохожих девушка не реагировала.

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Когда неравнодушные москвичи вызвали правоохранителей, хозяйка котенка бросила животное на улице. Сейчас его ждет переезд в новый дом.

Буква закона

О том, какое наказание может грозить гражданину за жестокое обращение с животными, «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— За жестокое обращение с животным, совершенное в целях причинения ему боли или страданий, а равно из хулиганских или корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, статьей 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными» — прим. «ВМ») предусмотрена уголовная ответственность. Санкция части 1 данной статьи в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, — разъясняет она.

При этом представитель надзорного ведомства заявила, что срок по данному делу увеличивается, если преступление совершается группой лиц.

— Если преступление совершено группой лиц либо с использованием садистских методов, а также в присутствии детей, не достигших возраста 14 лет, или с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет), виновному лицу может быть назначено лишение свободы сроком до пяти лет, — пояснила Нефедова.

Депутат Государственной думы Владимир Бурматов в беседе с «Вечерней Москвой» напомнил, что в последнее время данный закон претерпевал определенные изменения, которые позволили ужесточить вышеуказанную статью.

— Статья «Жестокое обращение с животными» имеет две части — первую и вторую. По ней ужесточены сроки и наказание по этой статье. Во-вторых, откройте Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Сегодня там настолько расширена формулировка, что даже в том случае, если вы морите животное голодом, это тоже попадет под уголовную статью «Жестокое обращение с животными», — пояснил парламентарий.

Парламентарий также рассказал о возможных нововведениях в российском законодательстве.

— На сегодняшний день пока нет административной ответственности за жестокое обращение с животными. Например, если кто-то пнул кота, избил собаку и у них нет травм, ушибов, то в таком случае этот человек может уйти от ответственности, — рассуждает Бурматов.

Депутат уточнил, что под уголовную ответственность не попадают и малолетние живодеры. Однако появление новой статьи, по его мнению, позволит решить подобный вопрос.

— Мы спроектировали такую же статью в Административный кодекс. И осенью, я надеюсь, мы ее примем. Таким образом, у нас будет еще и административная ответственность за жестокое обращение. Там будут штрафы до 100 тысяч рублей, — заявил Бурматов.

Он добавил, что случай с женщиной из столичного района Люблино, издевавшейся над котенком, нельзя расценивать как уголовно наказуемое дело, поскольку травм или увечий своему питомцу она не нанесла, но, если примут новый закон, ее можно будет призвать к ответственности.