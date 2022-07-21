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Мужчину уличили в жестоком обращении с собакой на севере Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Мужчину уличили в жестоком обращении с собакой на севере Москвы
Фото: Telegram / Прокуратура Москвы
Россия, Москва, Лобненская улица Карта всех событий

Местные жители сообщили в полицию, что в столичном районе Дмитровский мужчина жестоко обращается с собакой, которую выгуливает на поводке. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 21 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел днем 20 июля на улице Лобненской.

— Мужчина, выгуливая собаку на поводке, допустил с ней жестокое обращение. Неравнодушные очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, — рассказала Нефедова.

Она уточнила, что животное скончалось. Точную причину смерти собаки предстоит установить.

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку и принятие процессуального решения по факту жестоко обращения с животным, констатировала Нефедова.

В июне жительница столицы решила заступиться за пса, которого в наглой манере избивал хозяин на улице. Москвичка сделала замечание хозяину, а позже написала заявление в полицию, но там отказались реагировать на обращение. Почему девушке отказали в возбуждении уголовного дела и чем закончилась бесчеловечная история — в материале «Вечерней Москвы».

Дмитровский район жестокое обращение Прокуратура
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