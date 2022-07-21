Мужчину уличили в жестоком обращении с собакой на севере Москвы

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Россия, Москва, Лобненская улица Карта всех событий

Местные жители сообщили в полицию, что в столичном районе Дмитровский мужчина жестоко обращается с собакой, которую выгуливает на поводке. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 21 июля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел днем 20 июля на улице Лобненской.

— Мужчина, выгуливая собаку на поводке, допустил с ней жестокое обращение. Неравнодушные очевидцы сообщили о произошедшем в полицию, — рассказала Нефедова.

Она уточнила, что животное скончалось. Точную причину смерти собаки предстоит установить.

Тимирязевская межрайонная прокуратура взяла на контроль проверку и принятие процессуального решения по факту жестоко обращения с животным, констатировала Нефедова.

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