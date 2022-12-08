Автомобиль въехал в ограждение на съезде с МКАД на Косинскую эстакаду

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Россия, Москва, МКАД, 8-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Водитель автомобиля не справился с управлением и въехал в ограждение на съезде с внешней стороны МКАД на Косинскую эстакаду. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 8 декабря.

— На съезде с внешней стороны МКАД на Косинскую эстакаду (съезд 7В) водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в ограждение, — говорится в сообщении.

На месте аварии работают оперативные службы города. Специалисты уточняют детали произошедшего и информацию о пострадавших. Движение транспорта в районе ДТП не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на севере Москвы произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Авария произошла на Ленинградском шоссе при движении в сторону области. На месте работали оперативные службы.