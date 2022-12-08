Совет ЕС не признал легальными выданные в новых регионах загранпаспорта России

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Совет Евросоюза принял решение о непризнании российских загранпаспортов, которые были выданы в новых регионах России, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в четверг, 8 декабря.

— Сегодня Совет утвердил решение о непризнании российских документов для путешествий, выданных на Украине и в Грузии (новые регионы России, Абхазия и Южная Осетия — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении.

Как утверждается, подобное решение было принято на фоне выдачи российских загранпаспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Использование данных документов не будет признаваться легальным при получении шенгенских виз, передает ТАСС.

22 ноября чешское правительство обязало граждан России получать аэропортовые визы для совершения транзита через аэропорты республики. Однако Прага ввела ряд исключений, позволяющих находиться в транзитной зоне без подобного разрешения. Требование вступило в силу еще 21 ноября.