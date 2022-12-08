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Сексолог Павлов рассказал о необходимости сексуальной жизни для женщин после 60 лет

Евгений Жуков
Общество
Сексолог Павлов рассказал о необходимости сексуальной жизни для женщин после 60 лет
Фото: Pexels

Сексолог Ярослав Павлов объяснил, почему женщинам старше 60 лет не стоит отказываться от секса ни при каких обстоятельствах.

По словам специалиста, все, что не используется в человеческом организме, постепенно увядает, а затем отмирает окончательно. Если рассматривать отказ от интима в краткосрочной перспективе, то такой тип воздержания может пойти на пользу, поскольку ресурсы организма за это время полностью восстановятся.

Однако длительный отказ от секса со временем приведет к полному угасанию функций. Организм человека в таком случае будет стареть быстрее, а у женщин появится климакс раньше положенного.

Павлов также отметил, что после 60 лет интимная жизнь должна быть обязательно, поскольку последствия от климакса у тех женщин, кто ведет половую жизнь, легче, нежели у тех, кто уже длительное время от нее отказывался.

— Более того, улучшается качество жизни, и женщина начинает «светиться», — отметил эксперт.

Помимо этого, он напомнил о значимости этого процесса, поскольку организм получает «гормоны счастья», в частности, дофамин, который способствует предотвращению деменции, а болезнь Паркинсона наступает значительно позже.

Он также пояснил, что без секса старение организма происходит катастрофически быстрее. Павлов добавил, что у человека есть два основных инстинкта, связанных с выживанием и продолжением рода. В случае отсутствия интимной жизни второй инстинкт перестает стимулироваться.

— Зачем мы природе тогда нужны? Зачем женщина природе (если мы сейчас говорим про женщину), которая не занимается сексом, — значит, шансов нет. В итоге природа пытается убрать человека — болезнями и старостью. Ну и прекращением жизни, — цитирует слова Павлова Пятый канал.

До этого певица Любовь Успенская призналась, что отказалась от секса ради здоровья.

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