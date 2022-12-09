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В народе 12 декабря почитают память святого мученика Парамона и с ним 370 мучеников, пострадавших в 250 году за веру во Христа.

В этот день наказывали врагов и обидчиков. Для этого люди кипятили ножи и читали над ними специальное заклинание, после чего у человека, который досадил, могло пошатнуться здоровье.

Кроме того, 12 декабря наши предки забивали гвоздь в нижнее бревно в стене бани, расположенной с западной стороны. Делали это, чтобы баньку никто не испортил и парильщики не приобрели в ней болезни.

Также было принято сметать снег с крыш. В народе говорили: «Пришел Парамон — снег с крыш вон».

Приметы погоды:

Если с утра снег пошел, то метель будет до святого Николая (19 декабря).

Если к этому дню снег еще не выпал, то зима будет теплой и бесснежной.

Снегопад в этот день являлся доброй приметой — будет хороший урожай хлеба в следующем году.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как 12 декабря отомстить врагам

Именины отмечают: Даниил, Денис, Федор, Парамон, Иван, Николай.