Метеоролог Шувалов рассказал, когда в Москве ожидается значительное потепление

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москвичам стоит ждать значительное потепление уже в ближайшие выходные. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Он уточнил, что потепление будет связано с приходом в столицу и область с юго-запада циклона.

— В выходные с юго-запада в Москву и Подмосковье придет балканский циклон, который принесет значительное потепление, — отметил Шувалов.

По словам синоптика, повышение температуры горожане почувствуют уже в пятницу, а в субботу, 10 декабря, столбики термометров поднимутся выше нуля.

Так, в пятницу, 9 декабря, в Москве днем будет минус два градуса, а в ночное время — минус четыре. В субботу днем температура воздуха составит два градуса ниже нуля, ночью — ноль градусов.

В воскресенье в городе потеплеет до плюс одного градуса. Шувалов уточнил, что на выходных в столице будет облачно, а атмосферное давление заметно понизится. Оно окажется даже ниже нормы в связи с началом циклонической погоды, заключил собеседник «ВМ».

Также руководитель прогностического центра рассказал, что в выходные столицу засыпет снегом, который превратится в ледяной дождь в воскресенье.