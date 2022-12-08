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Снег сменится ледяным дождем: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных

Анастасия Харламова

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Город
Снег сменится ледяным дождем: синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве на выходных
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

В конце недели значительно потеплеет и выпадет большое количество снега. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам метеоролога, москвичей ждет непростая погода со значительным потеплением из-за прихода двух циклонов.

— Простой эту погоду не назовешь. Она будет совершенно непохожая на то, что у нас было в начале месяца. Полнейший антипод. Уже сегодня один из фронтов атлантического циклона обсыпал снежком столицу. А в выходные с юго-запада в Москву и Подмосковье придет балканский циклон, который принесет значительное потепление, — сообщил Шувалов.

Он отметил, что значительное повышение температуры начнется в пятницу, а в субботу она будет уже выше нуля:

— В выходные будет десятибалльная облачность. Температура воздуха начнет повышаться уже сегодня. Но в пятницу потепление станет наиболее заметно. Температура днем будет минус 2 градуса, а ночью — минус 4. В субботу ночью — ноль градусов, а днем — минус 2. В воскресенье температура воздуха повысится до одного градуса тепла.

Кроме того, по словам синоптика, в выходные столицу засыпет снегом, который превратится в ледяной дождь в воскресенье.

— В пятницу существенных осадков не ожидается. А в субботу к столице подойдет фронтальная зона нового циклона с юго-запада. Во второй половине дня начнется снегопад, который усилится ночью. В воскресенье в первой половине дня будет идти дождь или ледяной дождь. За выходные снега в столице значительно прибавится. Можно будет играть в снежки и лепить снеговиков, — пообещал Шувалов.

Атмосферное давление существенно понизится. В выходные оно будет чуть ниже нормы, так как начнется циклоническая погода, подытожил Шувалов.

Кроме того, «желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в столичном регионе до 10 декабря. Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

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