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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в столичном регионе до 10 декабря

Георгий Соланович

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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в столичном регионе до 10 декабря
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в столичном регионе до 11:00 субботы, 10 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Период предупреждения — до 11 часов 10 декабря. Гололедица, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

До этого сообщалось, что действие «оранжевого» уровня погодной опасности из-за аномальных морозов в Москве и области продлили до вечера вторника, 6 декабря.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что декабрь в столице получается очень контрастным, с уклонами в аномалии температуры. Однако зима в целом — контрастный сезон, до температурных рекордов пока далеко.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дорогах и в пешеходных зонах. «ВМ» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

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