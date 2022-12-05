«Оранжевый» уровень опасности из-за аномального мороза продлили в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Действие «оранжевого» уровня погодной опасности из-за аномальных морозов в Москве и области продлили до вечера вторника, 6 декабря. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

— Очень низкая температура. Период предупреждения — до 21:00 6 декабря, — говорится в сообщении.

Местами среднесуточная температура будет опускаться на 7–10 градусов ниже климатической нормы.

Также в столичном регионе до 21:00 8 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, добавили в Гидрометцентре.

Приход морозов и снежной погоды всегда сопровождается образованием гололеда на дороге и пешеходных зонах. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие меры нужно соблюдать, чтобы избежать травмирования при ходьбе по скользкой поверхности.

Также автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал «ВМ», что в период гололедицы автовладельцам стоит соблюдать осторожность, контролируя скорость и дистанцию до других машин. При попадании на скользкий участок важно вовремя среагировать и вернуть контроль над автомобилем.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что декабрь в столице получается очень контрастным с уклонами в аномалии температуры. Однако зима в целом — контрастный сезон, до температурных рекордов пока далеко.