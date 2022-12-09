Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Прокуратура Подмосковья организовала проверку в связи с пожаром в «Мега Химки»

Полина Долганова
Происшествия
Прокуратура Подмосковья организовала проверку в связи с пожаром в «Мега Химки»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в торговом центре «Мега Химки». Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка исполнению требований законодательства, в том числе и о пожарной безопасности.

Уточняется, что прокурор Подмосковья Сергей Забатурин поручил Химкинскому городскому прокурору Денису Андрееву выехать на место происшествия.

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Московской области 9 декабря. По данным источника «ВМ», огонь охватил крышу магазина «ОБИ», входящего в ТЦ. В результате пожара обрушилась кровля здания.

В МЧС уточнили, что площадь возгорания изначально составляла 250 квадратных метров. Тогда пожару присвоили третий (повышенный) уровень сложности. Для тушения огня было задействовано в общей сложности девять единиц техники и 30 спасателей.

Позже стало известно, что площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» увеличилась до семи тысяч квадратных метров.

Подмосковье Прокуратура Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Пес войны» вернулся за своей пулей

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Александр Лосото
Александр Лосото

За привитого двух непривитых дают

Все мнения
О проекте