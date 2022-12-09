Прокуратура Подмосковья организовала проверку в связи с пожаром в «Мега Химки»

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Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром в торговом центре «Мега Химки». Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего. Также будет дана оценка исполнению требований законодательства, в том числе и о пожарной безопасности.

Уточняется, что прокурор Подмосковья Сергей Забатурин поручил Химкинскому городскому прокурору Денису Андрееву выехать на место происшествия.

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Московской области 9 декабря. По данным источника «ВМ», огонь охватил крышу магазина «ОБИ», входящего в ТЦ. В результате пожара обрушилась кровля здания.

В МЧС уточнили, что площадь возгорания изначально составляла 250 квадратных метров. Тогда пожару присвоили третий (повышенный) уровень сложности. Для тушения огня было задействовано в общей сложности девять единиц техники и 30 спасателей.

Позже стало известно, что площадь пожара в торговом центре «Мега Химки» увеличилась до семи тысяч квадратных метров.