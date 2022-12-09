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Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Подмосковье

Георгий Соланович
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Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Подмосковье
Фото: «Вечерняя Москва»
Ленинградское шоссе, 23-й километр, к1 Карта всех событий

Торговый центр «Мега Химки» загорелся в Московской области. Об этом в пятницу, 9 декабря, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

По данным источника, огонь охватил крышу магазина «ОБИ», входящего в ТЦ. В результате пожара обрушилась кровля здания.

По данным МЧС, площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Пожару присвоили третий (повышенный) уровень сложности. Для тушения огня задействовано в общей сложности девять единиц техники и 30 человек.

До этого сообщалось, что пожар произошел в промышленной зоне на юге столицы. Огонь вспыхнул в здании, предназначенном под склад. Площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров. Позже площадь возгорания увеличилась до 1500 квадратных метров.

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