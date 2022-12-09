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Склад загорелся на площади 1000 квадратных метров на юге Москвы

Юлия Курганова
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Склад загорелся на площади 1000 квадратных метров на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Г Карта всех событий

Пожар произошел в промышленной зоне на юге столицы. Огонь вспыхнул в здании, предназначенном под склад. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах Москвы.

Склад находится по адресу Востряковский проезд, 10Г. Уточняется, что площадь возгорания составляет 1000 квадратных метров.

По предварительным данным там хранится электрооборудование. Информация о пострадавших уточняется.

7 декабря в результате пожара в одной из квартир жилого дома на Новоясеневском проспекте погиб один человек. Открытое горение было зафиксировано с балкона восьмого этажа здания по адресу Новоясеневский проспект, 21к1.

6 декабря пожар произошел на северо-западе Москвы. В результате инцидента два человека пострадали. Их госпитализировали. Вскоре выяснилось, что квартиру подожгли. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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