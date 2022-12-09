Площадь пожара на складе на юге Москвы увеличилась до 1500 квадратных метров

Фото: МЧС России

Россия, Москва, Востряковский проезд, 10Г Карта всех событий

Площадь возгорания на складе на юге столицы увеличилась до 1500 квадратных метров. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах Москвы.

— На тушение подано шесть водяных стволов, создан штаб пожаротушения, — уточнил источник «ВМ».

Склад находится по адресу Востряковский проезд, 10Г.

По прибытии пожарно-спасательных подразделений МЧС установлено, что происходит загорание в одноэтажном здании складского типа. В тушении пожара задействованы 101 человек и 39 единиц техники.

До этого сообщалось, что пожар произошел в промышленной зоне на юге столицы. Огонь вспыхнул в здании, предназначенном под склад. Площадь возгорания составляла 1000 квадратных метров.

7 декабря в результате пожара в одной из квартир жилого дома на Новоясеневском проспекте погиб один человек. Открытое горение было зафиксировано с балкона восьмого этажа здания по адресу Новоясеневский проспект, 21к1.

6 декабря пожар произошел на северо-западе Москвы. В результате инцидента два человека пострадали. Их госпитализировали. Вскоре выяснилось, что квартиру подожгли. По данному факту было возбуждено уголовное дело.