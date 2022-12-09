Звание «Поставщик правительства Москвы» получили 30 компаний из регионов РФ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На церемонии награждения в рамках проекта «Дни московской конкуренции» 30 компаний из разных регионов России получили звание «Поставщик правительства Москвы». Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков в пятницу, 9 декабря.

По его словам, звания были удостоены как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают потребности заказчиков из Москвы через портал поставщиков.

— Звание «Поставщик правительства Москвы» подтверждает, что компания является надежным и добросовестным партнером, который помогает реализовывать важные проекты в столице. Такие организации снабжают больницы и школы города, реставрируют памятники архитектуры, строят дороги, — пояснил Щербаков.

Претенденты оцениваются по количеству и общему объему исполненных за год контрактов и другим критериям. Звание обеспечивает поставщику дополнительное доверие со стороны заказчиков и партнеров, а также способствует повышению узнаваемости бренда.

Лауреатов наградил заместитель главы департамента по конкурентной политике Александр Зинин. На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что по итогам 2021 года звание «Поставщик правительства Москвы» получили 27 компаний в девяти номинациях и три организации в спецноминации «Лидеры портала поставщиков».

До этого председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала, что в Москве по итогам 10 месяцев текущего года обороты малого и среднего бизнеса выросли на 26 процентов. По словам Гусевой, это говорит о положительных тенденциях в экономике и хороших темпах импортозамещения в столице.