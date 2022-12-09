Польский аналитик потребовала от Берлина тесного сотрудничества с Варшавой

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Конфликт на Украине сместил центр силы в ЕС на восток, и Германия для сохранения лидерства в регионе должна добиваться тесного союза с Польшей. Такое мнение выразила эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская, пишет портал wPolityce.

Квятковская утверждает, что до конфликта на Украине главную роль в ЕС играли страны «старой Европы». Однако сейчас, продолжила эксперт, Варшава благодаря «беспрецедентной помощи» Киеву усилила свое влияние в регионе.

Германия же, отмечает Квятковская, столкнулась с энергетическим кризисом и для сохранения лидерства в Европе должна стремиться к союзу с Польшей. Политика Берлина, считает аналитик, доказывает, что ФРГ стремится осуществить «легальную перестройку» баланса сил в ЕС и закрепить свое преимущество. Об этом свидетельствуют призывы федеративной республики упразднить единогласие в голосовании по некоторым вопросам в Совете ЕС, а также ее стремление стать руководящей силой региона в военных вопросах.

Квятковская заключила, что для начала Берлин должен «досконально отчитаться» по политике в отношении России, а также поставить Украине тяжелое вооружение, не дожидаясь нормализации отношений с Москвой.

1 декабря министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал, что собственноручно подписал документ, позволяющий ВСУ использовать немецкое вооружение против российских военнослужащих.