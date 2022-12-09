Викторина о трамваях Москвы появилась в проекте «Активный гражданин»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Выпуск специального проекта «Большая викторина», посвященный истории и развитию московского трамвая, появился в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в пятницу, 9 декабря.

— Участникам предлагают ответить на восемь вопросов. Например, какую скорость развивал первый московский электрический трамвай, какой маршрут сегодня больше всего востребован в столице, как часто проводят техническую диагностику вагонов «Витязь-Москва», — говорится в сообщении.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что принять участие в «Большой викторине» могут только зарегистрированные в «Активном гражданине» пользователи с полной или стандартной учетной записью mos.ru.

До этого участникам проекта предложили выбрать лучший отреставрированный объект культурного наследия текущего года. Победитель получит награду в номинации «Лучший объект реставрации по версии участников проекта «Активный гражданин»».