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Участники проекта «Активный гражданин» выберут лучший объект реставрации в 2022 году

Араз Салехов
Город
Участники проекта «Активный гражданин» выберут лучший объект реставрации в 2022 году
Фото: Unsplash

Москвичи выберут лучший отреставрированный объект культурного наследия в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

— Среди них павильон № 5 «Физика» на ВДНХ, главный дом городской усадьбы купцов Сушкиных — А. Б. Кеворкова, особняк Рутковских, церковь Воскресения Словущего на Успенском Вражке, городская усадьба Голицыных — доходные владения М. С. Романова и Общества для пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета, а также усадьба А. А. Яковлева, — говорится в сообщении.

Победитель получит награду в номинации «Лучший объект реставрации по версии участников проекта «Активный гражданин»». Более подробную информацию о голосовании можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В конце ноября москвичи в проекте «Активный гражданин» определили лучший книжный магазин Москвы. Им стал книжный магазин столицы «Я люблю читать» — за него отдали свои голоса 19,34 процента москвичей.

Также стало известно об открытии 14-го выпуска «Большой викторины», посвященный платформе «Электронный дом». Так, москвичам предстоит ответить на восемь вопросов.

Реставрация Активный гражданин Москва
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