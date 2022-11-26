Новая серия «Большой викторины» открылась в «Активном гражданине»

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В проекте «Активный гражданин» прошло открытие 14-го выпуска «Большой викторины», посвященный платформе «Электронный дом». Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Москвичам предстоит ответить на восемь вопросов. Опытные пользователи легко справятся с заданием. Те, кто еще не знаком с платформой, узнают много полезного. Например, какая функция «Электронного дома» самая новая или за что в нем начисляются баллы, — говорится в сообщении.

К слову, в рамках спецпроекта «Большая викторина» представлены выпуски о кинотеатре «Художественный», Северном речном вокзале, московском электробусе, необычных зданиях столицы, археологических находках и усадьбах, московских театрах и многое другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать название нового Дворца бракосочетания. Объект откроется до конца года на улице Брусилова в Юго-Западном административном округе столицы.

Также в «Активном гражданине» москвичи проголосуют за название волонтерских окружных центров. В качестве предложенных вариантов числятся «Мос.Ты», «В_месте», «Доброе место», «Доброволия», ресурсный центр «Мосволонтер», «Волонтеры ЗАО/САО/ЦАО» (название зависит от конкретного округа).