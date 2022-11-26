Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Новая серия «Большой викторины» открылась в «Активном гражданине»

Араз Салехов
Город
Новая серия «Большой викторины» открылась в «Активном гражданине»
Фото: Unsplash

В проекте «Активный гражданин» прошло открытие 14-го выпуска «Большой викторины», посвященный платформе «Электронный дом». Об этом в субботу, 26 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Москвичам предстоит ответить на восемь вопросов. Опытные пользователи легко справятся с заданием. Те, кто еще не знаком с платформой, узнают много полезного. Например, какая функция «Электронного дома» самая новая или за что в нем начисляются баллы, — говорится в сообщении.

К слову, в рамках спецпроекта «Большая викторина» представлены выпуски о кинотеатре «Художественный», Северном речном вокзале, московском электробусе, необычных зданиях столицы, археологических находках и усадьбах, московских театрах и многое другое, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать название нового Дворца бракосочетания. Объект откроется до конца года на улице Брусилова в Юго-Западном административном округе столицы.

Также в «Активном гражданине» москвичи проголосуют за название волонтерских окружных центров. В качестве предложенных вариантов числятся «Мос.Ты», «В_месте», «Доброе место», «Доброволия», ресурсный центр «Мосволонтер», «Волонтеры ЗАО/САО/ЦАО» (название зависит от конкретного округа).

Активный гражданин портал mos.ru Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения