Москвичи выберут название нового Дворца бракосочетания в проекте «Активный гражданин»

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Россия, Москва, улица Брусилова Карта всех событий

Новый Дворец бракосочетания откроется до конца года на улице Брусилова в Юго-Западном административном округе столицы. Участники проекта «Активный гражданин» смогут выбрать для него название или даже предложить свое.

— Среди ответов в голосовании такие названия, как: «Новомосковский Дворец бракосочетания», «Дворец бракосочетания на Брусилова», «Дворец бракосочетания молодой Москвы», «Дворец бракосочетания № 7», «Дворец бракосочетания Южное Бутово», «Юго-западный Дворец бракосочетания», — рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Интерьер нового Дворца бракосочетания, название для которого выберут активные граждане, оформили в неоклассическом стиле. Исполняющая обязанности начальника Управления ЗАГС Светлана Уханева считает, что новый дворец станет главным местом для всех молодоженов Новой Москвы.

До этого сообщалось, что участники проекта «Активный гражданин» проголосуют за название волонтерских окружных центров.

Кроме того, в проекте «Активный гражданин» стартовал 13-й выпуск спецпроекта «Большая викторина», посвященный истории и развитию столичных автовокзалов. Участникам викторины будет предложено ответить на восемь вопросов. Они коснутся истории и развития обновленных за последние годы автовокзалов. За каждый правильный ответ на вопрос участнику будет начислено пять баллов.