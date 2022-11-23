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Активные граждане выберут название для волонтерских окружных центров

Лейла Алиева
Город
Активные граждане выберут название для волонтерских окружных центров
Фото: depositphotos

Участники проекта «Активный гражданин» проголосуют за название волонтерских окружных центров. Об этом в среду, 23 ноября, сообщили в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».

— Активные граждане могут выбрать название для них из нескольких вариантов: «Мос.Ты», «В_месте», «Доброе место», «Доброволия», ресурсный центр «Мосволонтер», «Волонтеры ЗАО/САО/ЦАО» (название зависит от конкретного округа). Также предложить свой вариант, — говорится в сообщении.

Волонтерские окружные центры «Мосволонтер» помогают оформить и получить личные книжки волонтера, а также принять участие в акциях, нацеленных на помощь людям. В центрах оборудованы пространства с посадочными местами, столами, экраном, проектором, флипчартом и зоной обмена книгами, где волонтеры могут проводить мероприятия.

На базе центров работает раздельный сбор вторсырья с дальнейшей передачей на переработку.

За текущий год было выдано почти девять тысяч волонтерских книжек. В ней фиксируется участие в проведении городских фестивалей, спортивных марафонов, ярмарок, акций по сбору гуманитарной помощи и многом другом

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