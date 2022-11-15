Москвичам объяснили, для чего нужен паспорт волонтера

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В 2022 году в столице выдали около девяти тысяч волонтерских книжек. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Личная книжка волонтера — важный документ, в котором подтвержден опыт человека и его компетенции. Сегодня ее можно оформить онлайн всего за пару минут и в течение пяти дней получить в любом удобном для горожан офисе, — рассказал директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит.

Уточняется, что в личной книжке волонтера фиксируется участие в проведении городских фестивалей, спортивных марафонов, ярмарок, акций по сбору гуманитарной помощи и многом другом. Помимо учета часов волонтерской помощи, в ней содержится информация о дополнительной подготовке, навыках и компетенциях.

Паспорт волонтера может оказаться полезным при трудоустройстве. Также волонтерская книжка рассматривается многими вузами, при поступлении волонтерам начисляются дополнительные баллы (от одного до 10). Более подробную информацию о паспорте волонтера можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, волонтеры помогут в организации и проведении международного форума гражданского участия #Мывместе, который состоится в период с 5 по 7 декабря. Чтобы стать волонтером на мероприятии, необходимо подать заявку на платформе dobro.ru. Это можно сделать до 20 ноября.

Также стало известно о начале конкурса «Волонтер года — 2023», организованном Московским центром «Патриот.Спорт» для волонтерских отрядов столичных образовательных организаций. В первую очередь проект направлен на продвижение идей добровольчества, проведение социально значимых программ, распространение и поддержку лучших волонтерских инициатив и практик.