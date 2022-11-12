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Волонтеры помогут в организации международного форума гражданского участия #Мывместе-2022

Араз Салехов
Город
Волонтеры помогут в организации международного форума гражданского участия #Мывместе-2022
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Волонтеры помогут в организации и проведении международного форума гражданского участия #Мывместе, который состоится в период с 5 по 7 декабря. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Форум — ключевое событие в сфере развития добровольчества. Одни из его главных целей — развитие культуры взаимопомощи и создание партнерств на основе взаимного обмена ресурсами и возможностями. Ежегодно в проведении такого значимого для города и его жителей события помогают тысячи волонтеров Москвы, — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Чтобы стать волонтером на мероприятии, необходимо подать заявку на платформе dobro.ru. Это можно сделать в период до 20 ноября.

Волонтеры будут оказывать помощь более чем по 10 направлениям — от координации гостей на площадке до работы в пресс-центре, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, как стать волонтером в Москве. Чтобы принять участие в проектах ресурсного центра «Мосволонтер», нужно авторизоваться на официальном сайте и пройти регистрацию на выбранное мероприятие.

9 ноября заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что с начала текущего года к столичному волонтерскому движению присоединилось порядка 170 тысяч москвичей. При этом на текущий момент численность волонтеров уже превысила 850 тысяч человек.

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