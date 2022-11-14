Начался прием заявок на участие в конкурсе «Волонтер года — 2023»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В столице начался конкурс «Волонтер года — 2023», который организован Московским центром «Патриот.Спорт» для волонтерских отрядов столичных образовательных организаций.

— С каждым годом к волонтерскому движению системы столичного образования присоединяется все больше молодых людей. Сегодня это 581 отряд, объединяющий свыше 50 тысяч человек. Вместе с наставниками волонтеры ведут патронатную и просветительскую работу, заботятся об окружающей среде и бездомных животных. Цель конкурса «Волонтер года» — популяризация добровольчества среди школьников и студентов, — сказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Его важной составляющей, по словам организатора, является поддержка педагогов, которые разрабатывают акции и инициативы и реализуют их с ребятами. В первую очередь проект направлен на продвижение идей добровольчества, проведение социально значимых программ, распространение и поддержку лучших волонтерских инициатив и практик.

Конкурс проводится по трем категориям: «Волонтерский отряд» (видеопрезентация работы волонтерского отряда за 2021–2022 год); «Новый отряд» (видеопрезентация работы волонтерских отрядов, которые начали свою деятельность с сентября 2022 года) и «Руководитель отряда» (видеопрезентация от педагога его методической разработки, проекта в области развития волонтерского движения в образовательной организации).

Он пройдет в три этапа:

— с 14 ноября по 5 декабря 2022 года — прием заявок и конкурсных работ;

— с 7 декабря по 20 января 2023 года — просмотр и оценка работ;

— апрель 2023 года — подведение итогов и награждение победителей.

В период с 5 по 7 декабря в столице пройдет международный форум гражданского участия #Мывместе. Как уточняется, волонтеры помогут в организации и проведении мероприятия — они будут оказывать помощь более чем по 10 направлениям — от координации гостей на площадке до работы в пресс-центре.

Кроме того, в конкурсе «Доброе сердце столицы» приняли участие 23 815 человек, что в 2,5 раза больше числа 2021 года и стало рекордом. Конкурс проходит по трем направлениям: «Деятельность», «Проект» и «Команда». Москвичи могут отличиться в десяти номинациях, в том числе и «Спасибо».