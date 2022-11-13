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Более 23,8 тысячи москвичей приняли участие в конкурсе «Доброе сердце столицы»

Александр Афонин
Город
Более 23,8 тысячи москвичей приняли участие в конкурсе «Доброе сердце столицы»
Фото: Unsplash

В конкурсе «Доброе сердце столицы» приняли участие 23 815 человек, что в 2,5 раза больше числа 2021 года и стало рекордом. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 13 ноября.

— Конкурс «Доброе сердце столицы» объединяет людей, для которых важны забота о других и поддержка города. Этот год стал для москвичей проверкой на отзывчивость и сплоченность, и в календаре каждого волонтера нашлось время для доброго дела, — сказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Конкурс проходит по трем направлениям: «Деятельность», «Проект» и «Команда». Москвичи могут отличиться в десяти номинациях, в том числе и «Спасибо». Всего от участников конкурса в этом году поступило 589 заявок, передает официальный сайт мэра Москвы.

С начала текущего года к московскому волонтерскому движению присоединилось порядка 170 тысяч человек. Кто может стать добровольцем, как это сделать и в каких мероприятиях можно принимать участие в этом статусе — в материале «Вечерней Москвы».

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