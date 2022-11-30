Участники проекта «Активный гражданин» выбрали лучший книжный магазин Москвы

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В «Активном гражданине» прошло голосование, в ходе которого участники проекта определили победителя номинации конкурса «Лучший книжный магазин Москвы». Об этом в среду, 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Первое место в конкурсе занял книжный магазин столицы «Я люблю читать» — за него отдали свои голоса 19,34 процента москвичей. В этом магазине на постоянной основе проводят экскурсии для детей и взрослых, встречи с писателями и мастер-классы. На втором месте расположился магазин «Академкнига» (18,07 процента голосов), где можно найти труды выдающихся российских ученых, научно-популярную литературу и другие издания. Тройку лучших магазинов замкнул Clever, получив 15,58 процента человек. В фирменном магазине одноименного издательства уютно находиться и детям, и взрослым.

Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» проводится в городе с 2006 года. Более подробную информацию о нем можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В конце ноября в «Активном гражданине» объявили об открытии новой серии «Большой викторины». Так, участники проекта получили доступ к 14-му выпуску, который посвящен платформе «Электронный дом».