Тренер перечислила три причины для начала занятий спортом

Фото: shutterstock

Доцент кафедры физической культуры ГУУ Андрианова Раиса назвала три причины для начала спортивных тренировок.

По словам эксперта, спорт поможет побороть усталость. Давно доказано, что для людей интеллектуального труда, ведущих сидячий образ жизни, гораздо больше пользы принесет активный отдых, который сопряжен с физической активностью.

Тренировки — это путь к успешной карьере. По словам Андриановой, большинство передовых стран мира активно пропагандируют здоровый образ жизни, а крупные международные компании организуют для сотрудников фитнес-тренировки на рабочем месте.

Кроме того, спорт помогает расширить круг общения. Во время занятий человек общается с тренерами, партнерами по команде, соперниками, передает Life.ru.

До этого тренер Дмитрий Нагулин посоветовал не забывать про фитнес во время новогодних праздников. Он отметил, что оптимальный вариант — тренировки малой и средней интенсивности, между которыми один–два дня, передает РИАМО.

С приходом зимы наступает время активного отдыха на свежем воздухе. Катание на коньках — прекрасный вариант проведения досуга. Что нужно сделать перед походом на каток, рассказала тренер Татьяна Шилина.