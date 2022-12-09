Андрей Бочкарев сообщил о завершении надвижки главного пролета моста через затон Новинки

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Специалисты завершили надвижку пролетных строений моста через затон Новинки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в пятницу, 9 декабря.

— В рамках завершающего этапа надвинуты последние 59 метров пролетного строения. Таким образом, общая протяженность главного пролета моста составила 292 метра. При этом длина мостового сооружения с учетом подпорных стен составляет 615 метров, — сказал заммэра.

По его словам, строительство моста является ключевым элементом формирующегося здесь участка улично-дорожной сети. Конструкция свяжет строящуюся Симоновскую набережную и набережную Марка Шагала, таким образом сформировав альтернативу участку ТТК.

Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков отметил, что мост имеет конструктивные особенности. Так, надводную часть пролетного строения поддерживают две русловые опоры, которые установлены на высоком свайном основании непосредственно в акватории затона.

До этого сообщалось, что тоннель через пути Павелецкого направления МЖД, связывающий два южных участка МСД, готов на 42 процента. По словам Загрутдинова, строительство тоннеля ведется на южном участке МСД от путей МЖД до МКАД.