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Полиция задержала мужчин, промышлявших кражами и грабежами в центре Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Полиция задержала мужчин, промышлявших кражами и грабежами в центре Москвы
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Группа злоумышленников промышляла кражами и грабежами в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу, полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 9 декабря.

По его словам, последним делом злоумышленников стало ограбление мужчины на Тверской улице. Пострадавший ночью вышел из местного бара, и остановился на светофоре. В этот момент к нему сзади подошли двое молодых людей, и один из них вытащил из заднего кармана москвича пачку наличных. Потерпевший заметил пропажу сразу и потребовал вернуть деньги, но злоумышленники просто скрылись с места преступления. Мужчина обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных действий подозреваемых задержали на улице Судакова. Ими оказались 26 и 28-летние гости столицы. На момент поимки украденные 24 тысячи рублей они потратили.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

В ходе расследования полицейские установили, что группа также причастна к краже у другой жертвы — 20 летней москвички. Мужчины подошли к сидящей на скамейке пострадавшей якобы для того, чтобы познакомиться. После того, как они ушли, девушка заметила пропажу мобильного телефона и банковских карт. Позже ей приходили уведомления о списании денег с ее счета. Ущерб, нанесенный ворами, составил 40 тысяч рублей.

По фактам преступлений были возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Грабеж». Фигуранты заключены под стражу.

Еще одного подозреваемого в воровстве мужчину задержали на юго-западе столицы. По версии следствия, подозреваемый воспользовался отсутствием свидетелей и унес с парковки торгового центра две оставленные без присмотра сумки, в которой находились личные вещи, оцененные в полмиллиона рублей.

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