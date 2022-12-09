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Приметы и советы

51 человек погиб в ДТП с участием пьяных водителей в столице за текущий год

Степан Жирнов
Происшествия
51 человек погиб в ДТП с участием пьяных водителей в столице за текущий год
Фото: Пресс-служба столичной прокуратуры

В 2022 году на дорогах столицы в авариях с участием пьяных водителей погиб 51 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в пятницу, 9 декабря.

По данным ведомства, за 11 месяцев произошло 323 ДТП, в которых пострадали люди, а за рулем были водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В этих авариях погиб 51 человек, и еще 438 получили различные ранения.

При этом в ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом количество столкновений сократилось на 23,6 процента, а число погибших и раненых — на 16,4 и 18,7 процента соответственно.

При этом ранее ведомство сообщило, что только за период с 25 ноября по 2 декабря столичные инспекторы задержали почти 300 водителей в состоянии опьянения.

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