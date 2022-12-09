Супруга Виктора Бута рассказала о его состоянии после обмена

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Супруга россиянина Виктора Бута рассказала о его состоянии после обмена заключенными между РФ и США. По ее словам, он чувствует себя ужасно и очень устал.

— Виктор Анатольевич себя чувствует ужасно, у него очень сильное истощение. Он не спал до этого три дня. Это связано с дорогой, конечно, и с эмоциональной составляющей, — рассказала супруга Бута Алла.

Она добавила, что ее муж благодарен американским властям за уважительное отношение к нему во время обмена.

По словам женщины, американская сторона достаточно благородно коммуницировала с ним. Также на бывшего заключенного не надевали наручники.

Алла добавила, что США принесли Буту свои извинения за то, что у них не хватило времени подготовить для передачи его рисунки и документы.

Семья гражданина РФ надеется, что Вашингтон все же передаст российской стороне личные вещи Бута, передает ТАСС.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что обмен Виктора Бута на Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, так как американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. По его словам, причина, по которой США при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна.