«Абсолютно неравноценный»: почему Россия выиграла от обмена Бута на Грайнер

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Обмен россиянина Виктора Бута, осужденного в США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора, на баскетболистку сборной США Бриттни Грайнер является абсолютно неравнозначным, так как американка с точки зрения военно-политической стратегии никакой ценности не имеет. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Сергей Маркелов.

По словам эксперта, причина, по которой американцы при посредничестве ОАЭ согласились пойти на такую сделку, весьма неочевидна:

— Если Бут — это спецпарень, лицо нашей разведки и наш проект открытой теневой работы с миром на тему торговли оружием и стратегически важный субъект, то Грайнер — это абсолютно прозрачная и незначимая фигура. Система разведчиков так устроена, что бывших там не бывает, поэтому борьба за Бута понятна мне даже с точки зрения поверхностного понимания ситуации. Да и вполне очевидно, что России было выгодно провести обмен, а США — нет.

Что же касается баскетболистки, то в политическом закулисье уже появились различные гипотезы, которые допускают, что американка является неформально значимой фигурой в высшем руководстве США, поэтому Вашингтон согласился на такой обмен.

— Здравый смысл нам диктует следующее: есть Бут со всем своим сложным, закрытым, секретным бэкграундом и есть абсолютно прозрачная американка — спортсменка, которую даже задержали на довольно несерьезном деле. И в этом неравном сопоставлении Бут — рыба куда крупнее и значимее в военно-политических вопросах, чем баскетболистка сборной США Бриттни Грайнер. То есть обмен неравноценный, а Грайнер так и остается темной лошадкой.

Эксперт допустил, что реальные условия обмена общество узнает позже.

Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по американскому запросу. В том же году против российского бизнесмена возбудили уголовное дело за намерение продавать оружие организации, признанной на территории США террористической. В 2011 году суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам лишения свободы. Сам россиянин вину так и не признал.

Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. Спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Свою вину она полностью признала. В ноябре американка была этапирована в колонию.

8 декабря в МИД РФ сообщили об обмене Виктора Бута на Бриттни Грайнер.