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МИД: Баскетболистку Грайнер обменяли на Виктора Бута

Евгений Белоусов
В мире
МИД: Баскетболистку Грайнер обменяли на Виктора Бута
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, осужденная в России за контрабанду наркотиков, освобождена из колонии и обменяна на предпринимателя Виктора Бута, который отбывал срок в американской тюрьме. Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

— Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина в схему обмена. Тем не менее Российская Федерация продолжала активную работу по вызволению нашего соотечественника, — говорится в сообщении.

Сам Виктор Бут уже возвращается на Родину. Обмен произошел в аэропорту Абу-Даби.

Бут был арестован в Таиланде в 2008 году по американскому запросу. В том же году против российского бизнесмена возбудили уголовное дело за намерение продавать оружие организации, признанной на территории США террористической. В 2011 году суд присяжных в Нью-Йорке приговорил Бута к 25 годам лишения свободы. Сам россиянин вину так и не признал.

Суд арестовал американскую баскетболистку Бриттни Грайнер 6 марта по подозрению в нелегальной транспортировке наркотиков. Спортсменку приговорили к девяти годам лишения свободы. Свою вину она полностью признала. В ноябре американка была этапирована в колонию.

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