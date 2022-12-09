Музей Победы проведет бесплатный кинопоказ ко Дню Героев Отечества

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Онлайн-кинотеатр Музея Победы в пятницу, 9 декабря, в День Героев Отечества проведет бесплатный показ документальной ленты «Я каждой ночью на войне». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

— Этот документальный фильм покажет зрителям историю и боевой путь писательницы из Ленинграда Валентины Чудаковой. В ее юность вторглась война, и хрупкой девушке вместо обычной жизни пришлось командовать пулеметной ротой, участвуя в кровопролитных боях с 1941 года. Она сумела дожить до великой Победы, — рассказали в пресс-службе.

Недавно в Музее Победы состоялась патриотическая акция-концерт «Поклон героям всех времен», в которой приняли участие около 300 артистов из Якутии. Мероприятие было также приурочено ко Дню Героев Отечества.

В нем приняли участие якутские артисты Театра оперы и балета, Театра Олонхо, симфонического оркестра филармонии Якутии и многие другие. Они исполнили храмовый молебен, совершили обряд алгыс, а также исполнили традиционные песни.