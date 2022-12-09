Суд арестовал активы Twitch и Amazon на три миллиарда рублей

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Столичный арбитражный суд по ходатайству Кирилла Малофеева арестовал денежные средства и другие активы американской стриминговой платформы Twitch и ее владельца Amazon на три миллиарда рублей.

В апреле текущего года компания наложила блокировку на канал Likkrit киберспортсмена Кирилла Малофеева. Несмотря на то, что Twitch остается самой популярной стриминговой платформой с масштабной аудиторией, механика блокировок остается полностью непрозрачной.

Сообщается, что в иске указано требование восстановить функционал аккаунта и функционал программного обеспечения, обеспечивающего монетизацию контента.

Как отметил Малофеев, он намерен добиться того, чтобы действия Twitch и Amazon получили должную оценку со стороны российского антимонопольного регулятора (ФАС России), передает Царьград.

Ранее стало известно, что YouTube принял решение заблокировать недавно запущенный канал RT Balkan. Главный редактор RT Balkan Елена Милинчич, комментируя ситуацию, отметила, что публикации канала не нарушали правила Google.