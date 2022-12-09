Музыкальный патриотический фестиваль «Покровский собор» пройдет в Москве 18 декабря

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

Третий Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор» пройдет в Гостином Дворе 18 декабря. Об этом сообщили в московском департаменте СМИ и рекламы в пятницу, 9 декабря.

— На фестиваль приглашены ведущие российские и зарубежные деятели искусства, заслуженные и народные артисты, политические и общественные деятели, — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что в Москве с 20 по 25 декабря пройдет детский фестиваль «Горячее сердце», в котором примут участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса. В столицу приедут ученики из Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, Комсомольского и Новоазовска, прошедшие в финал отборочного тура фестиваля.

Завершением конкурса станет гала-концерт «Москва — Донбасс», который состоится 23 декабря в театре «Школа драматического искусства». Москвичи и гости столицы исполнят произведения знаменитых композиторов на скрипке, фортепиано, саксофоне, флейте и других инструментах, а также народные песни и хореографические номера.