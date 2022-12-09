Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Музыкальный патриотический фестиваль «Покровский собор» пройдет в Москве 18 декабря

Георгий Соланович
Город
Музыкальный патриотический фестиваль «Покровский собор» пройдет в Москве 18 декабря
Фото: АГН Москва
Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

Третий Всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор» пройдет в Гостином Дворе 18 декабря. Об этом сообщили в московском департаменте СМИ и рекламы в пятницу, 9 декабря.

— На фестиваль приглашены ведущие российские и зарубежные деятели искусства, заслуженные и народные артисты, политические и общественные деятели, — отмечается в сообщении.

До этого сообщалось, что в Москве с 20 по 25 декабря пройдет детский фестиваль «Горячее сердце», в котором примут участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса. В столицу приедут ученики из Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, Комсомольского и Новоазовска, прошедшие в финал отборочного тура фестиваля.

Завершением конкурса станет гала-концерт «Москва — Донбасс», который состоится 23 декабря в театре «Школа драматического искусства». Москвичи и гости столицы исполнят произведения знаменитых композиторов на скрипке, фортепиано, саксофоне, флейте и других инструментах, а также народные песни и хореографические номера.

Москва Музыка Фестивали
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чудо прихода зимы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наш бронепоезд ушел с запасного пути

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Кроме победы, вариантов не просматривается

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Расшевелить болото сложно

Никита Миронов
Никита Миронов

Праздник вопреки всему

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кормилицы

Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто

Осторожно: пять зимних ловушек

Все мнения
О проекте