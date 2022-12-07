Воспитанники школ искусств ДНР приедут на столичный фестиваль «Горячее сердце»

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В Москве с 20 по 25 декабря пройдет детский фестиваль «Горячее сердце», в котором примут участие воспитанники 16 школ искусств Донбасса. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В столицу приедут ученики из Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Горловки, Комсомольского и Новоазовска, прошедшие в финал отборочного тура фестиваля.

Завершением конкурса станет гала-концерт «Москва — Донбасс», который состоится 23 декабря в театре «Школа драматического искусства». Москвичи и гости столицы исполнят произведения знаменитых композиторов на скрипке, фортепиано, саксофоне, флейте и других инструментах, а также народные песни и хореографические номера. Перед концертом будут торжественно подписаны партнерские соглашения о сотрудничестве между школами искусств Донбасса и Москвы. Столичные профессионалы станут кураторами донецких коллег, с которыми поделятся опытом.

Для гостей будет организована просветительская программа: они побывают в Измайловском кремле, Музее В. С. Высоцкого и других культурных учреждениях. Ребята также посетят елку мэра Москвы и кремлевскую елку, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что интерактивная карта с данными о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает» появилась на сайте мэра столицы. Пункты будут работать более чем на 70 площадках города. Жители Москвы могут передать новогодние подарки детям, которые проживают на новых российских территориях. Также с Новым годом можно будет поздравить участников спецоперации.